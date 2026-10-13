Google удалил из Google Play иранское приложение для знакомств Adam and Eve. Как сообщает Jerusalem Post, компания заявила, что удалила приложение 9 октября за нарушение своих правил.

Регистрация несовершеннолетних

Приложение утверждало, что доступно только совершеннолетним пользователям. В то же время американское агентство Human Rights Activists News Agency (HRANA) в отчете Child Marriage in the Digital Age сообщило, что в нем могли регистрироваться дети от 12 лет. Система поиска также позволяла фильтровать потенциальных партнеров по возрасту, в том числе искать девушек от 13 лет.

Jerusalem Post сообщила, что обнаружила на сайте платформы профили девушек, которых предлагали для брака, в возрасте от 15 лет. В одном из профилей было указано, что девушка учится в восьмом классе, что, по оценке издания, могло свидетельствовать о ее возрасте 13–14 лет. В профиле также был зеленый индикатор согласия родителей.

Платформа публично сообщала о браке 16-летней девушки с 23-летним мужчиной, которые познакомились через приложение.

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Данные правозащитников и реакция Meta

Meta сообщила HRANA, что после проверки информации обнаружила внешние ссылки на сервисы, организующие браки с участием несовершеннолетних, и удалила соответствующие ресурсы со своих платформ. Иранская организация цифровых прав Filterbaan ранее заявляла, что Adam and Eve и несколько Telegram-каналов содействовали заключению браков с участием детей.

По данным Filterbaan, почти 17% профилей, опубликованных в Adam and Eve в течение шести месяцев до выхода ее расследования, принадлежали лицам младше 18 лет. Информатор в администрации приложения также сообщил организации, что с июля 2023 года руководитель платформы Хосейн Асгари приказывал публиковать профили несовершеннолетних в рамках продвижения «исламского брака и исламско-иранского образа жизни».

HRANA отметила, что в начале 2025 года в Иране действовало более 200 лицензированных властями сервисов знакомств, тогда как в 2020 году такой сервис был только один. По данным Статистического центра Ирана, в 2022 году в стране зарегистрировали около 25 900 браков с участием девушек младше 15 лет.

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