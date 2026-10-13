Google usunął z Google Play irańską aplikację randkową Adam and Eve. Jak informuje Jerusalem Post, firma oświadczyła, że usunęła aplikację 9 października za naruszenie swoich zasad.

Rejestracja osób niepełnoletnich

Aplikacja twierdziła, że jest dostępna wyłącznie dla pełnoletnich użytkowników. Jednocześnie amerykańska Human Rights Activists News Agency (HRANA) w raporcie Child Marriage in the Digital Age poinformowała, że mogły się w niej rejestrować dzieci już od 12. roku życia. System wyszukiwania pozwalał także filtrować potencjalnych partnerów według wieku, w tym wyszukiwać dziewczęta od 13. roku życia.

Jerusalem Post poinformował, że na stronie internetowej platformy znalazł profile dziewcząt oferowanych do małżeństwa, mających już 15 lat. W jednym z profili wskazano, że dziewczyna uczy się w ósmej klasie, co według oceny gazety mogło wskazywać, że ma 13–14 lat. W profilu widniał także zielony wskaźnik zgody rodziców.

Platforma publicznie informowała o małżeństwie 16-letniej dziewczyny i 23-letniego mężczyzny, którzy poznali się przez aplikację.

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Dane obrońców praw człowieka i reakcja Meta

Meta poinformowała HRANA, że po sprawdzeniu informacji wykryła zewnętrzne linki do usług organizujących małżeństwa z udziałem osób niepełnoletnich i usunęła odpowiednie zasoby ze swoich platform. Irańska organizacja praw cyfrowych Filterbaan wcześniej oświadczyła, że Adam and Eve oraz kilka kanałów Telegramu ułatwiały zawieranie małżeństw z udziałem dzieci.

Według Filterbaan prawie 17% profili opublikowanych w Adam and Eve w ciągu sześciu miesięcy przed publikacją jej śledztwa należało do osób poniżej 18. roku życia. Informator w administracji aplikacji przekazał organizacji również, że od lipca 2023 roku kierownik platformy Hossein Asgari nakazywał publikowanie profili osób niepełnoletnich w ramach promowania „islamskiego małżeństwa i islamsko-irańskiego stylu życia”.

HRANA zaznaczyła, że na początku 2025 roku w Iranie działało ponad 200 licencjonowanych przez władze serwisów randkowych, podczas gdy w 2020 roku istniał tylko jeden taki serwis. Według danych Centrum Statystycznego Iranu w 2022 roku w kraju zarejestrowano około 25 900 małżeństw z udziałem dziewcząt poniżej 15. roku życia.

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