Google видалив із Google Play іранський застосунок для знайомств Adam and Eve. Як повідомляє Jerusalem Post, компанія заявила, що прибрала застосунок 9 жовтня за порушення своїх правил.

Реєстрація неповнолітніх

Застосунок стверджував, що доступний лише повнолітнім користувачам. Водночас американська Human Rights Activists News Agency (HRANA) у звіті Child Marriage in the Digital Age повідомила, що в ньому могли реєструватися діти від 12 років. Система пошуку також дозволяла фільтрувати потенційних партнерів за віком, зокрема шукати дівчат від 13 років.

Jerusalem Post повідомила, що на сайті платформи знайшла профілі дівчат, яких пропонували для шлюбу, віком від 15 років. В одному з профілів було зазначено, що дівчина навчається у восьмому класі, що, за оцінкою видання, могло свідчити про її вік 13–14 років. У профілі також був зелений індикатор батьківської згоди.

Платформа публічно повідомляла про шлюб 16-річної дівчини з 23-річним чоловіком, які познайомилися через застосунок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дані правозахисників і реакція Meta

Meta повідомила HRANA, що після перевірки інформації виявила зовнішні посилання на сервіси шлюбів із неповнолітніми та видалила відповідні ресурси зі своїх платформ. Іранська організація цифрових прав Filterbaan раніше заявляла, що Adam and Eve та кілька Telegram-каналів сприяли укладанню шлюбів за участю дітей.

За даними Filterbaan, майже 17% профілів, опублікованих у Adam and Eve протягом шести місяців до виходу її розслідування, належали особам молодшим за 18 років. Інформатор в адміністрації застосунку також повідомив організації, що з липня 2023 року керівник платформи Хосейн Асгарі наказував публікувати профілі неповнолітніх у межах просування «ісламського шлюбу та ісламсько-іранського способу життя».

HRANA зазначила, що на початку 2025 року в Ірані діяло понад 200 ліцензованих владою сервісів для знайомств, тоді як у 2020 році такий сервіс був лише один. За даними Статистичного центру Ірану, у 2022 році в країні зареєстрували близько 25 900 шлюбів за участю дівчат віком до 15 років.

Читай нас у