Іранський депутат Ахмад Бахшеш Ардестані заявив, що дальність балістичних ракет Ірану нібито зросла з 2 тисяч до 4,5 тисячі кілометрів. За його словами, це означає, що вся Європа перебуває в зоні досяжності іранських ракет.

Як повідомляє RMF24, Ардестані є членом парламентської комісії з національної безпеки. Він також стверджує, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав зробити ракети точними та здатними завдавати ударів по конкретних цілях.

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Попередні заяви про Європу

На початку листопада Ардестані в коментарі журналістам Euronews заявляв, що Іран відповість вогнем по будь-якій базі в Європі, яку використають проти Тегерана. Тоді державні іранські медіа попереджали, що нова конфронтація може сягнути «серця Європи».

Погрози союзникам США

Депутат також пригрозив атаками на «матеріальні й нематеріальні ресурси країн, що підтримують Америку». Окремо він висловився щодо ролі Катару як посередника у відносинах між Іраном і США. На думку Ардестані, Доха більше не може виконувати цю роль після засудження дій, які Катар назвав іранськими атаками на Кувейт і Бахрейн. 18 листопада Катар заявив, що ці дії є грубим порушенням суверенітету й територіальної цілісності двох держав та міжнародного права.

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