Google已从Google Play下架伊朗交友应用Adam and Eve。据《耶路撒冷邮报》报道，该公司表示，因该应用违反其政策，已于10月9日将其下架。

未成年人注册

该应用声称仅向成年用户开放。与此同时，美国人权活动者新闻机构（HRANA）在其报告《数字时代的童婚》中表示，12岁及以上儿童可以在该应用注册。其搜索系统还允许按年龄筛选潜在伴侣，包括搜索13岁及以上的女孩。

《耶路撒冷邮报》报道称，其在该平台网站上发现了被用于婚配的女孩资料，其中年龄最小的为15岁。一份资料显示，该女孩正在读八年级；该报认为，这可能表明她的年龄为13至14岁。该资料中还有一个表示父母同意的绿色标识。

该平台曾公开报道一名16岁女孩与一名23岁男子结婚，两人通过该应用相识。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

人权组织数据与Meta的回应

Meta向HRANA表示，在核查相关信息后，其发现了指向涉及未成年人婚姻服务的外部链接，并已从其平台删除相关资源。伊朗数字权利组织Filterbaan此前表示，Adam and Eve以及多个Telegram频道曾促成涉及儿童的婚姻。

据Filterbaan称，在其调查发布前的六个月内，Adam and Eve发布的资料中近17%属于18岁以下人士。一名应用管理层内部消息人士也告诉该组织，自2023年7月起，平台负责人侯赛因·阿斯加里一直命令发布未成年人资料，以推广“伊斯兰婚姻和伊斯兰—伊朗生活方式”。

HRANA指出，2025年初，伊朗有超过200家获得政府许可的交友服务在运营，而2020年仅有一家此类服务。根据伊朗统计中心的数据，2022年该国登记了约25,900宗涉及15岁以下女孩的婚姻。

关注我们在