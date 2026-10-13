孟加拉国与中国进出口银行签署了一项3.3578亿美元的贷款协议，用于扩建和现代化改造蒙格拉港。资金将用于建设两个配备现代设备的集装箱码头，NDTV World报道。

贷款条件

据国家通讯社Bangladesh Sangbad Sangstha报道，中国确认将以年利率2%为该项目提供优惠融资。该协议于10月10日由孟加拉国经济关系司的阿莉娅·梅赫尔和中国进出口银行总经理助理冯俊天签署。

该项目还 предусматривает建设集装箱堆场、集装箱交付场和货物处理场。该协议是在孟加拉国总理塔里克·拉赫曼6月访问中国期间达成协议后签署的。

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此前与印度的协议

此前，印度根据与India Ports Global Limited达成的协议，获得了管理蒙格拉港一个码头的权利。该项目旨在通过双边合作加强区域过境运输和海上贸易。

NDTV指出，在塔里克·拉赫曼访问中国后，蒙格拉港计划和Teesta Masterplan项目进入了中国参与的范围。印度外交部此前表示，正在关注邻国事态发展，并将在必要时作出回应。

孟加拉国外长哈利勒尔·拉赫曼此前向NDTV表示，达卡不将其外交政策视为零和博弈，也不认为与其他国家的关系是问题。

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