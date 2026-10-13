Bangladesz podpisał z Eksportowo-Importowym Bankiem Chin umowę kredytową na 335,78 mln dolarów na rozbudowę i modernizację portu Mongla. Środki zostaną przeznaczone na budowę dwóch terminali kontenerowych z nowoczesnym wyposażeniem, informuje NDTV World.

Warunki kredytu

Według państwowej agencji Bangladesh Sangbad Sangstha Chiny potwierdziły preferencyjne finansowanie projektu przy oprocentowaniu 2% rocznie. Umowę 10 października podpisali Aliya Meher z Wydziału Stosunków Gospodarczych Bangladeszu oraz Fengjun Tian, zastępca dyrektora generalnego Eksportowo-Importowego Banku Chin.

Projekt przewiduje również urządzenie placu kontenerowego, placu wydawania kontenerów oraz placu przeładunkowego. Umowę zawarto po porozumieniu osiągniętym podczas wizyty premiera Bangladeszu Tarika Rahmana w Chinach w czerwcu.

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Wcześniejsza umowa z Indiami

Wcześniej Indie uzyskały prawo do zarządzania terminalem w porcie Mongla na mocy umowy z India Ports Global Limited. Celem projektu było wzmocnienie regionalnego tranzytu i handlu morskiego w ramach współpracy dwustronnej.

NDTV zauważa, że po wizycie Tarika Rahmana w Chinach plany dotyczące portu Mongla i projektu Teesta Masterplan znalazły się w obszarze chińskiego zaangażowania. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii wcześniej oświadczyło, że monitoruje rozwój wydarzeń w krajach sąsiednich i zareaguje w razie potrzeby.

Minister spraw zagranicznych Bangladeszu Khalilur Rahman powiedział wcześniej NDTV, że Dhaka nie postrzega swojej polityki zagranicznej jako gry o sumie zerowej i nie uważa relacji z innymi krajami za problem.

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