Бангладеш подписал с Экспортно-импортным банком Китая кредитное соглашение на 335,78 млн долларов для расширения и модернизации порта Монгла. Средства направят на строительство двух контейнерных терминалов с современным оборудованием, сообщает NDTV World.

Условия кредита

По данным государственного агентства Bangladesh Sangbad Sangstha, Китай подтвердил льготное финансирование проекта под 2% годовых. Соглашение 10 октября подписали Алия Мехер из Отдела экономических отношений Бангладеш и Фэнцзюнь Тянь, помощник генерального менеджера Экспортно-импортного банка Китая.

Проект также предусматривает обустройство контейнерной площадки, площадки для выдачи контейнеров и площадки для обработки грузов. Соглашение заключили после договоренности, достигнутой во время визита премьер-министра Бангладеш Тарика Рахмана в Китай в июне.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предыдущее соглашение с Индией

Ранее Индия получила право управлять терминалом в порту Монгла по соглашению с India Ports Global Limited. Целью проекта было усиление регионального транзита и морской торговли в рамках двустороннего сотрудничества.

NDTV отмечает, что после визита Тарика Рахмана в Китай планы по порту Монгла и проекту Teesta Masterplan оказались в сфере китайского участия. Министерство иностранных дел Индии ранее заявляло, что следит за развитием событий в соседних странах и отреагирует при необходимости.

Министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман ранее заявил NDTV, что Дакка не рассматривает свою внешнюю политику как игру с нулевой суммой и не считает отношения с другими странами проблемой.

Читай нас в