拥有Facebook和Instagram的Meta公司在伦敦高等法院对英国监管机构Ofcom依据《网络安全法》计算费用和潜在罚款的方法提出挑战。该公司认为，监管机构的做法不成比例，Channel NewsAsia报道。

围绕全球收入的争议

2023年《网络安全法》允许Ofcom处以最高相当于公司合格全球收入10%的罚款，或最高1800万英镑的罚款——以金额较高者为准。监管机构还可以通过根据公司收入计算的费用，收回运行该制度的成本。

Meta的诉讼涉及在确定费用和可能罚款的最高额度时使用全球收入，而非仅使用英国收入。Meta在其法律立场中表示，Ofcom对“合格全球收入”的定义过于宽泛，因而超越了其权限。该公司还反对在同一组织旗下两个或更多服务提供商对违规行为承担共同责任时计算罚款的方式。

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监管机构的立场

Ofcom坚持认为，其做法符合比例原则，并对合格收入作出了审慎平衡的定义。监管机构在法庭文件中指出，全球收入仅用于确定潜在罚款的最高额度，而实际罚款必须与违规行为相称。

庭审在Ofcom启动调查一周后开始，调查内容是Meta在5月推出Instagram Instants功能前是否恰当评估了相关风险。上周，Meta还与TikTok和X一道参加了另一次听证会，讨论监管机构所要求信息的范围。

Meta表示，希望与Ofcom开展建设性合作，但认为有关费用和可能罚款计算方法的决定不成比例。该公司相信，此类支付应以在特定国家受到监管的服务为基础。

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