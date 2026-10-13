Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, оспорила в Высоком суде Лондона методику британского регулятора Ofcom по расчёту сборов и потенциальных штрафов в соответствии с Законом об онлайн-безопасности. Компания считает подход регулятора непропорциональным, сообщает Channel NewsAsia.

Спор о мировом доходе

Закон об онлайн-безопасности 2023 года позволяет Ofcom налагать штрафы в размере до 10% квалифицируемого мирового дохода компании или до 18 млн фунтов стерлингов — в зависимости от того, какая сумма больше. Регулятор также может покрывать расходы на функционирование этого режима за счёт сборов, рассчитываемых с учётом доходов компаний.

Иск Meta касается использования мирового, а не только британского дохода для определения сборов и предельного размера возможных штрафов. В своей правовой позиции Meta заявила, что Ofcom превысил свои полномочия, слишком широко определив понятие квалифицируемого мирового дохода. Компания также возражает против порядка расчёта штрафов в случаях, когда за нарушение совместно отвечают два или более поставщика услуг, принадлежащих одной организации.

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Позиция регулятора

Ofcom настаивает, что его подход является пропорциональным и предусматривает тщательно сбалансированное определение квалифицируемого дохода. В судебных документах регулятор указал, что мировой доход применяется только для установления предельного размера потенциального штрафа, тогда как фактический штраф должен быть пропорционален нарушению.

Судебное разбирательство началось через неделю после того, как Ofcom начал проверку того, надлежащим ли образом Meta оценила риски функции Instagram Instants перед её запуском в мае. На прошлой неделе Meta вместе с TikTok и X также участвовала в отдельном слушании по поводу объёма информации, которую требует регулятор.

В Meta заявили, что стремятся конструктивно сотрудничать с Ofcom, но считают решения относительно методики расчёта сборов и возможных штрафов непропорциональными. В компании убеждены, что такие платежи должны основываться на услугах, регулируемых в конкретной стране.

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