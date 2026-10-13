Firma Meta, do której należą Facebook i Instagram, zaskarżyła do Wysokiego Trybunału w Londynie metodologię brytyjskiego regulatora Ofcom dotyczącą obliczania opłat i potencjalnych kar na mocy ustawy o bezpieczeństwie w internecie. Firma uważa podejście regulatora za nieproporcjonalne, informuje Channel NewsAsia.

Spór o globalne przychody

Ustawa o bezpieczeństwie w internecie z 2023 roku pozwala Ofcom nakładać kary do 10% kwalifikowanych światowych przychodów firmy lub do 18 mln funtów szterlingów — w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Regulator może również pokrywać koszty funkcjonowania tego systemu z opłat obliczanych z uwzględnieniem przychodów firm.

Pozew Meta dotyczy wykorzystania globalnych, a nie wyłącznie brytyjskich przychodów do ustalania opłat i maksymalnej wysokości możliwych kar. W swoim stanowisku prawnym Meta oświadczyła, że Ofcom przekroczył swoje uprawnienia, zbyt szeroko definiując pojęcie kwalifikowanych światowych przychodów. Firma sprzeciwia się również sposobowi obliczania kar w przypadkach, gdy za naruszenie wspólnie odpowiada dwóch lub więcej dostawców usług należących do jednej organizacji.

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Stanowisko regulatora

Ofcom utrzymuje, że jego podejście jest proporcjonalne i przewiduje starannie wyważoną definicję kwalifikowanych przychodów. W dokumentach sądowych regulator zaznaczył, że światowe przychody są stosowane wyłącznie do ustalenia maksymalnej wysokości potencjalnej kary, a rzeczywista kara musi być proporcjonalna do naruszenia.

Rozprawa sądowa rozpoczęła się tydzień po tym, jak Ofcom wszczął kontrolę w sprawie tego, czy Meta właściwie oceniła ryzyko związane z funkcją Instagram Instants przed jej uruchomieniem w maju. W ubiegłym tygodniu Meta wraz z TikTokiem i X uczestniczyła również w odrębnej rozprawie dotyczącej zakresu informacji wymaganych przez regulatora.

Meta oświadczyła, że dąży do konstruktywnej współpracy z Ofcom, lecz uważa decyzje dotyczące metodologii obliczania opłat i możliwych kar za nieproporcjonalne. Firma jest przekonana, że takie płatności powinny opierać się na usługach regulowanych w konkretnym kraju.

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