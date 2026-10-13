Na Haiti uszkodzenie dwóch międzynarodowych linii światłowodowych operatora Digicel wzdłuż Route Nationale 1 doprowadziło do zakłóceń w usługach telefonicznych i internetowych. Firma oświadczyła, że otrzymała informacje o intensywnej strzelaninie w rejonie drogi prowadzącej na północ od Port-au-Prince i uważa, że mogła ona uszkodzić kable.

Jak podaje The Rio Times, ekipy techniczne Digicel oceniały możliwość bezpiecznego dostępu do miejsca w celu przeprowadzenia napraw. Firma nie podała terminu przywrócenia usług, zaznaczając, że prace będą zależeć od sytuacji bezpieczeństwa.

Trzecia awaria w ciągu miesiąca

Jest to już trzecie zakłócenie działania sieci Digicel w ciągu niespełna miesiąca. Według The Haitian Times poprzednia awaria nastąpiła 23 września, a kolejna miała miejsce wzdłuż Route Nationale 1 na początku października. Podczas październikowego incydentu zakłócenia trwały ponad dobę, po czym operator zaoferował klientom 1 GB mobilnego internetu ważnego do północy.

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Juno7 poinformował, że w dniu nowej awarii jego redakcja odnotowała nieudane połączenia telefoniczne, brak internetu oraz zablokowane mobilne przekazy pieniężne. Jednocześnie kilku abonentów cytowanych przez medium stwierdziło, że usługi zaczęły być przywracane rano.

Bezpieczeństwo na trasie

Route Nationale 1 łączy Port-au-Prince z północnymi regionami kraju i przebiega przez Cabaret, Montrouis, Saint-Marc oraz Gonaïves. The Haitian Times zaznacza, że na niektórych odcinkach tej trasy działają uzbrojone grupy, które pobierają opłaty od transportu i handlarzy oraz ścierają się z policją i lokalnymi grupami samoobrony.

Digicel nie sprecyzował dokładnego miejsca uszkodzenia kabli, liczby abonentów, którzy utracili usługi, ani możliwych rekompensat za niewykorzystane pakiety usług.

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