在海地，运营商Digicel位于Route Nationale 1沿线的两条国际光纤线路受损，导致电话和互联网服务中断。该公司表示，已收到通往太子港以北道路附近发生激烈枪战的报告，并认为枪击可能损坏了电缆。

据The Rio Times报道，Digicel技术团队正在评估能否安全进入该地点进行维修。该公司未说明恢复服务的时间表，并指出维修工作将取决于安全局势。

一个月内第三次中断

这是Digicel网络在不到一个月内第三次发生中断。据The Haitian Times报道，前一次故障发生在9月23日，另一次则发生在10月初Route Nationale 1沿线。10月的事件中，服务中断持续超过一天，随后运营商向客户提供了有效期至午夜的1GB移动互联网流量。

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Juno7报道称，在此次新故障当天，其编辑部记录到电话呼叫失败、无法上网以及移动资金转账被阻断。与此同时，该媒体引用的多名用户表示，服务在早晨开始恢复。

公路安全

Route Nationale 1连接太子港与该国北部地区，途经卡巴雷、蒙鲁伊、圣马克和戈纳伊夫。The Haitian Times指出，这条路线的部分路段有武装团体活动，它们向运输人员和商贩收取费用，并与警方及当地自卫组织发生冲突。

Digicel未说明电缆受损的确切地点、失去服务的用户数量，或针对未使用服务套餐的可能补偿。

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