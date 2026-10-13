На Гаити повреждение двух международных волоконно-оптических линий оператора Digicel вдоль Route Nationale 1 привело к перебоям в телефонной связи и интернете. Компания заявила, что получила сообщения об интенсивной стрельбе в районе дороги, ведущей к северу от Порт-о-Пренса, и считает, что она могла повредить кабели.

Как сообщает The Rio Times, технические бригады Digicel оценивали возможность безопасного доступа к участку для проведения ремонта. Сроки восстановления услуг компания не назвала, отметив, что работы будут зависеть от ситуации с безопасностью.

Третий сбой за месяц

Это уже третье нарушение работы сети Digicel менее чем за месяц. По данным The Haitian Times, предыдущий сбой произошел 23 сентября, а еще один — вдоль Route Nationale 1 в начале октября. Во время октябрьского инцидента перебои продолжались более суток, после чего оператор предложил клиентам 1 ГБ мобильного интернета, действующего до полуночи.

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Издание Juno7 сообщило, что в день нового сбоя его редакция фиксировала неудачные телефонные звонки, отсутствие интернета и блокировку мобильных денежных переводов. В то же время несколько абонентов, которых цитировало медиа, заявили, что услуги начали восстанавливаться утром.

Безопасность на трассе

Route Nationale 1 соединяет Порт-о-Пренс с северными районами страны и проходит через Кабере, Монруи, Сен-Марк и Гонаив. The Haitian Times отмечает, что на отдельных участках этого направления действуют вооруженные группировки, которые взимают поборы с транспорта и торговцев и вступают в столкновения с полицией и местными группами самообороны.

Digicel не уточнила точное место повреждения кабелей, количество абонентов, оставшихся без услуг, или возможные компенсации за неиспользованные пакеты услуг.

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