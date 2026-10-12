Накануне саммита Европейского совета в Брюсселе лидеры Германии, Италии и Бельгии предложили предоставить странам ЕС возможность останавливать новые законодательные инициативы Брюсселя, если они будут создавать чрезмерную нагрузку на правительства и бизнес. Об этом сообщает Politico Europe.

Предложение трех лидеров

Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер изложили свои предложения в письме президенту Европейского совета Антониу Коште. По мнению авторов письма, механизм «экстренного торможения» должен помочь усилить экономическую конкурентоспособность Европейского союза.

Они также призвали существенно ускорить процедуры планирования и согласования. Отдельно лидеры предлагают в рамках нового правила приоритетности приостанавливать действие отдельных регуляторных сфер на определенный период.

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Меньше регуляторной нагрузки

В письме подчеркивается необходимость новых амбициозных пакетов по упрощению правил, направленных на сокращение бюрократических процедур в ЕС. Европейская комиссия, по мнению трех глав правительств, прежде всего должна уменьшить нагрузку на малые и средние предприятия.

Авторы обращения заявили, что избыточные регуляторные требования и связанные с ними расходы не должны приводить к постоянной утрате промышленного потенциала Европы, ослаблению инвестиций и конкурентоспособности. На саммите Европейского совета, который начнется в Брюсселе в четверг и продлится два дня, лидеры также обсудят долгосрочный бюджет ЕС, цены на энергию и поддержку Украины.

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