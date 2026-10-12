W USA miliarder Elon Musk wydał około 366 mln dolarów na wybory uzupełniające do Kongresu w 2026 roku, chcąc pomóc Partii Republikańskiej utrzymać kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem. Od początku cyklu wyborczego 1 stycznia 2025 roku prawdopodobnie stał się największym darczyńcą politycznym w tegorocznych wyborach, informuje Cyprus Mail, powołując się na dane dotyczące finansowania kampanii.

Demokraci w Izbie Reprezentantów wzywają do zbadania rządowych kontraktów SpaceX, na czele której stoi Musk, a także jego pracy w Departamencie Efektywności Rządu za prezydentury Donalda Trumpa.

Wpłaty od lipca

Od lipca Musk przekazał co najmniej 276 mln dolarów organizacjom republikańskim oraz własnemu superkomitetowi politycznemu America PAC. Informację o tych wydatkach potwierdził przedstawiciel America PAC.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Z tej kwoty 158 mln dolarów otrzymał Senate Leadership Fund — superkomitet utworzony w celu wspierania Republikanów w wyborach do Senatu i powiązany z liderem większości senackiej Johnem Thune'em. Kolejne 20 mln dolarów trafiło do Congressional Leadership Fund, który wspiera Republikanów w Izbie Reprezentantów i jest powiązany ze spikerem Mike'em Johnsonem.

Wsparcie dla kandydatów w stanach

America PAC Muska otrzymał 76 mln dolarów. Po 10 mln dolarów otrzymały Lone Star Liberty PAC, który wspiera kampanię prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona do Senatu USA, oraz Stowarzyszenie Republikańskich Gubernatorów. Republikańskiemu Stowarzyszeniu Prokuratorów Generalnych Musk przekazał 2 mln dolarów.

America PAC pomaga kandydatom republikańskim w siedmiu stanach kluczowych dla wyborów, a także w niemal trzech tuzinach wyścigów do Izby Reprezentantów. Według publikacji Musk przekazywał również środki za pośrednictwem organizacji, które nie ujawniają nazwisk darczyńców. W poprzednim cyklu wyborczym wydał około 290 mln dolarów.

Czytaj nas na