在美国，亿万富翁埃隆·马斯克为2026年国会中期选举花费了约3.66亿美元，旨在帮助共和党保持对众议院和参议院的控制权。据Cyprus Mail报道，援引竞选财务数据，自2025年1月1日选举周期开始以来，他可能已成为今年选举中最大的政治捐助者。

众议院民主党人呼吁调查由马斯克领导的SpaceX所获得的政府合同，以及他在美国总统唐纳德·特朗普任内于政府效率部的工作。

自7月以来的捐款

自7月以来，马斯克至少向共和党组织和他自己的超级政治行动委员会America PAC捐赠了2.76亿美元。America PAC的一名代表证实了有关这些支出的信息。

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其中，1.58亿美元流向了Senate Leadership Fund，这是一个为支持共和党人在参议院选举中参选而设立、并与参议院多数党领袖约翰·图恩有关联的超级政治行动委员会。另有2000万美元流向Congressional Leadership Fund，该组织支持共和党人在众议院的竞选，并与议长迈克·约翰逊有关联。

支持各州候选人

马斯克的America PAC获得了7600万美元。支持得克萨斯州总检察长肯·帕克斯顿竞选美国参议员的Lone Star Liberty PAC，以及共和党州长协会，各获得了1000万美元。马斯克向共和党总检察长协会提供了200万美元。

America PAC正在帮助七个对选举至关重要州的共和党候选人，以及近三十场众议院选举中的候选人。据该报报道，马斯克还通过不披露捐助者姓名的组织提供资金。在上一个选举周期中，他花费了约2.9亿美元。

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