德国社会民主党（SPD）将于12月或1月举行党代会，届时其整个领导团队将参加改选，党将选出新的领导层。SPD执行委员会在贝尔贝尔·巴斯立即辞去劳动和社会事务部长及党联合主席职务后，一致支持这一提议，据阿纳多卢通讯社报道。

执行委员会的决定

SPD联合主席兼副总理拉尔斯·克林拜尔表示，此次党代会应就党的领导层构成及其政治路线作出明确说明。他表示，执行委员会一致支持在今年年底或明年年初举行党代会。

贝尔贝尔·巴斯将其辞职归因于继女去世以及公众批评加剧，其中包括政府联盟内部的批评。克林拜尔对她的决定表示遗憾，并称从个人角度理解这一决定。

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地区选举后的压力

巴斯辞职时，默茨领导的保守派基民盟/基社盟联盟与SPD正在就社会和劳动改革进行谈判。两个执政联盟伙伴都在失去支持。

在上个月柏林、萨克森-安哈尔特和梅克伦堡-前波美拉尼亚举行的选举中，两个联盟力量都遭遇历史性挫败。AfD在萨克森-安哈尔特和梅克伦堡-前波美拉尼亚获胜，左翼党则在柏林位居第一。基民盟历史上首次未能跨过梅克伦堡-前波美拉尼亚5%的门槛。

根据最新的全国民调，AfD的支持率约为28–30%，基民盟/基社盟为19–21%，SPD约为13%。在2025年2月的联邦议院选举中，基民盟/基社盟获得28.5%的选票，SPD获得16.4%，AfD获得20.8%。

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