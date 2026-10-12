Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) zorganizuje w grudniu lub styczniu zjazd partyjny, podczas którego całe jej kierownictwo będzie ubiegać się o wybór, a partia wybierze nowe władze. Komitet wykonawczy SPD jednogłośnie poparł tę propozycję po natychmiastowej rezygnacji Bärbel Bas ze stanowisk minister pracy i spraw socjalnych oraz współprzewodniczącej partii, informuje Anadolu Agency.

Decyzja komitetu wykonawczego

Współprzewodniczący SPD i wicekanclerz Lars Klingbeil oświadczył, że zjazd ma wyjaśnić kwestie składu kierownictwa partii i jej kursu politycznego. Jak powiedział, komitet wykonawczy jednogłośnie poparł przeprowadzenie zjazdu pod koniec tego roku lub na początku następnego.

Bärbel Bas wyjaśniła swoją rezygnację śmiercią pasierbicy oraz nasileniem publicznej krytyki, w tym wewnątrz koalicji rządowej. Klingbeil wyraził żal z powodu jej decyzji i powiedział, że rozumie ją z osobistego punktu widzenia.

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Presja po wyborach regionalnych

Rezygnacja Bas nastąpiła podczas negocjacji konserwatywnego sojuszu CDU/CSU Merza i SPD w sprawie reform społecznych i rynku pracy. Obaj partnerzy koalicyjni tracą poparcie.

W wyborach w Berlinie, Saksonii-Anhalt i Meklemburgii-Pomorzu Przednim w ubiegłym miesiącu obie siły koalicyjne poniosły historyczne porażki. AfD zwyciężyła w Saksonii-Anhalt i Meklemburgii-Pomorzu Przednim, a Lewica zajęła pierwsze miejsce w Berlinie. CDU po raz pierwszy w swojej historii nie przekroczyła pięcioprocentowego progu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Według najnowszych ogólnokrajowych sondaży AfD ma około 28–30% poparcia, CDU/CSU 19–21%, a SPD około 13%. W wyborach do Bundestagu w lutym 2025 roku CDU/CSU uzyskała 28,5%, SPD 16,4%, a AfD 20,8%.

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