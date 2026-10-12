Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) проведет в декабре или январе партийный съезд, на котором весь состав ее руководства будет баллотироваться, а партия выберет новое руководство. Исполнительный комитет СДПГ единогласно поддержал это предложение после немедленной отставки Бербель Бас с должностей министра труда и социальных дел и сопредседателя партии, сообщает Anadolu Agency.

Решение исполнительного комитета

Сопредседатель СДПГ и вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что съезд должен внести ясность в вопрос о составе руководства партии и ее политическом курсе. По его словам, исполнительный комитет единогласно поддержал проведение съезда в конце этого года или в начале следующего.

Бербель Бас объяснила свою отставку смертью падчерицы и усилением публичной критики, в том числе внутри правительственной коалиции. Клингбайль выразил сожаление в связи с ее решением и заявил, что понимает его с личной точки зрения.

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Давление после региональных выборов

Отставка Бас произошла во время переговоров консервативного альянса ХДС/ХСС Мерца и СДПГ по социальным и трудовым реформам. Оба партнера по коалиции теряют поддержку.

На выборах в Берлине, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании в прошлом месяце обе коалиционные силы потерпели исторические неудачи. AfD победила в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании, а Левая партия заняла первое место в Берлине. ХДС впервые в своей истории не преодолел пятипроцентный барьер в Мекленбурге — Передней Померании.

Согласно последним общенациональным опросам, AfD имеет около 28–30% поддержки, ХДС/ХСС — 19–21%, а СДПГ — примерно 13%. На выборах в Бундестаг в феврале 2025 года ХДС/ХСС набрал 28,5%, СДПГ — 16,4%, а AfD — 20,8%.

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