SPD проведе з’їзд для виборів нового керівництва після відставки Бас — Anadolu Agency

Соціал-демократична партія Німеччини (SPD) проведе у грудні або січні партійний з’їзд, на якому весь склад її керівництва балотуватиметься, а партія обере нове керівництво. Виконавчий комітет SPD одностайно підтримав цю пропозицію після негайної відставки Бербель Бас із посад міністерки праці та соціальних справ і співголови партії, повідомляє Anadolu Agency.

Рішення виконавчого комітету

Співголова SPD і віцеканцлер Ларс Клінгбайль заявив, що з’їзд має внести ясність щодо складу керівництва партії та її політичного курсу. За його словами, виконавчий комітет одностайно підтримав проведення з’їзду наприкінці року або на початку наступного.

Бербель Бас пояснила свою відставку смертю падчерки та посиленням публічної критики, зокрема всередині урядової коаліції. Клінгбайль висловив жаль через її рішення і сказав, що розуміє його з особистого погляду.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тиск після регіональних виборів

Відставка Бас відбулася під час переговорів консервативного альянсу ХДС/ХСС Мерца та SPD щодо соціальних і трудових реформ. Обидва партнери по коаліції втрачають підтримку.

На виборах у Берліні, Саксонії-Ангальт і Мекленбурзі — Передній Померанії минулого місяця обидві коаліційні сили зазнали історичних невдач. AfD перемогла у Саксонії-Ангальт і Мекленбурзі — Передній Померанії, а Ліва партія посіла перше місце в Берліні. ХДС уперше у своїй історії не подолав п’ятивідсотковий бар’єр у Мекленбурзі — Передній Померанії.

За останніми загальнонаціональними опитуваннями, AfD має близько 28–30% підтримки, ХДС/ХСС — 19–21%, а SPD — приблизно 13%. На виборах до Бундестагу в лютому 2025 року ХДС/ХСС набрав 28,5%, SPD — 16,4%, а AfD — 20,8%.

Читай нас у