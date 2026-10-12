В США миллиардер Илон Маск потратил около 366 млн долларов на промежуточные выборы в Конгресс 2026 года, стремясь помочь Республиканской партии сохранить контроль над Палатой представителей и Сенатом. С начала избирательного цикла 1 января 2025 года он, вероятно, стал крупнейшим политическим донором в гонках этого года, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные о финансировании кампаний.

Демократы Палаты представителей призывают расследовать государственные контракты SpaceX, которую возглавляет Маск, а также его работу в Департаменте эффективности правительства при президенте США Дональде Трампе.

Взносы с июля

С июля Маск пожертвовал не менее 276 млн долларов республиканским структурам и собственному суперкомитету политических действий America PAC. Информацию об этих расходах подтвердил представитель America PAC.

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Из этой суммы 158 млн долларов получил Senate Leadership Fund — суперкомитет, созданный для поддержки республиканцев на выборах в Сенат и связанный с лидером сенатского большинства Джоном Туном. Еще 20 млн долларов поступили Congressional Leadership Fund, который поддерживает республиканцев в Палате представителей и связан со спикером Майком Джонсоном.

Поддержка кандидатов в штатах

America PAC Маска получил 76 млн долларов. Еще по 10 млн долларов получили Lone Star Liberty PAC, который поддерживает кампанию генерального прокурора Техаса Кена Пакстона в Сенат США, и Республиканская ассоциация губернаторов. Республиканской ассоциации генеральных прокуроров Маск передал 2 млн долларов.

America PAC помогает кандидатам-республиканцам в семи штатах, которые имеют ключевое значение для выборов, а также почти в трех десятках гонок в Палату представителей. По данным издания, Маск также передавал средства через организации, не раскрывающие имена доноров. В предыдущем избирательном цикле он потратил примерно 290 млн долларов.

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