Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд вызвал посла Ирана Сейеда Али Мусави после заявления премьер-министра Энди Бернема о возможной причастности Корпуса стражей исламской революции к инциденту возле авиабазы RAF Fairford в Англии. Как сообщает France 24, Бернем заявил парламенту, что предполагаемый план нападения на базу с высокой вероятностью координировался в Иране и почти наверняка им руководил КСИР.

Тегеран отрицает причастность

Иран отверг обвинения. Посол Мусави, по данным иранского государственного агентства IRNA, заявил, что Тегеран не был причастен к этому делу, и призвал британское правительство предоставить документы или доказательства в подтверждение своих утверждений.

Авиабаза RAF Fairford на юго-западе Англии использовалась американскими бомбардировщиками для ударов по Ирану. Утром 27 сентября возле базы задержали пятерых граждан Великобритании по подозрению в террористических преступлениях и правонарушениях, связанных со взрывчатыми веществами. Американские чиновники сообщили Reuters о подозрениях относительно плана осуществить атаку беспилотником с участием Ирана. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что угроза, связанная с Ираном, стала причиной вывода бомбардировщиков с базы.

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Задержанных освободили под залог

Пятерых задержанных позднее освободили без предъявления обвинений под полицейский залог со строгими условиями. Еще двух мужчин, среди которых был гражданин Великобритании и Ирана, также отпустили. Следователи заявили, что в изъятых микроавтобусах нашли бензин, но пригодных к использованию взрывчатых веществ не обнаружили. В то же время полиция и Бернем указывали на возможное участие иностранного государства.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила парламенту, что за произошедшим, вероятно, стоял известный властям человек, находящийся в Иране. Министерства иностранных дел почти 30 стран, включая США, Канаду, Францию и Германию, в совместном заявлении осудили применение Ираном насильственных атак, в том числе смертоносных заговоров, поджогов, саботажа, кибератак и других гибридных действий.

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