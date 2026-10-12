英国外交大臣埃德·米利班德召见了伊朗大使赛义德·阿里·穆萨维，此前首相安迪·伯纳姆表示，伊朗伊斯兰革命卫队可能参与了英格兰RAF费尔福德空军基地附近的一起事件。据France 24报道，伯纳姆向议会表示，涉嫌袭击该基地的计划很可能是在伊朗协调的，且几乎可以肯定由伊斯兰革命卫队指挥。

德黑兰否认参与

伊朗否认了这些指控。根据伊朗国家通讯社IRNA的报道，穆萨维大使表示，德黑兰未参与此事，并呼吁英国政府提供文件或证据以证实其说法。

位于英格兰西南部的RAF费尔福德空军基地曾被美国轰炸机用于对伊朗实施打击。9月27日上午，5名英国公民在基地附近因涉嫌恐怖主义犯罪和涉及爆炸物的违法行为被拘留。美国官员向路透社表示，存在有关伊朗参与实施无人机袭击计划的怀疑。美国总统唐纳德·特朗普上周表示，与伊朗有关的威胁是轰炸机从该基地撤出的原因。

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被拘留者获保释

这5名被拘留者随后在未被起诉的情况下以警方保释方式获释，并受到严格条件限制。另有两名男子也被释放，其中包括一名英国和伊朗双重国籍公民。调查人员表示，在被扣押的厢式货车中发现了汽油，但未发现可用的爆炸物。同时，警方和伯纳姆均指出，外国政府可能参与其中。

英国首席内政大臣沙巴娜·马哈茂德向议会表示，已知的一名身在伊朗的人很可能是事件幕后主使。包括美国、加拿大、法国和德国在内的近30个国家的外交部在一份联合声明中谴责伊朗使用暴力袭击，包括致命阴谋、纵火、破坏、网络攻击及其他混合行动。

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