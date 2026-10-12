Brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband wezwał ambasadora Iranu Sejeda Alego Musawiego po tym, jak premier Andy Burnham oświadczył, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej mógł być zaangażowany w incydent w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford w Anglii. Jak podaje France 24, Burnham powiedział parlamentowi, że domniemany plan ataku na bazę z dużym prawdopodobieństwem był koordynowany w Iranie i niemal na pewno był kierowany przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Teheran zaprzecza udziałowi

Iran odrzucił oskarżenia. Ambasador Musawi, według irańskiej państwowej agencji IRNA, oświadczył, że Teheran nie był zaangażowany w tę sprawę, i wezwał brytyjski rząd do przedstawienia dokumentów lub dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Baza lotnicza RAF Fairford w południowo-zachodniej Anglii była wykorzystywana przez amerykańskie bombowce do ataków na Iran. Rankiem 27 września w pobliżu bazy zatrzymano pięciu obywateli Wielkiej Brytanii pod zarzutem przestępstw terrorystycznych i przestępstw związanych z materiałami wybuchowymi. Amerykańscy urzędnicy poinformowali Reuters o podejrzeniach dotyczących wspieranego przez Iran planu przeprowadzenia ataku dronem. Prezydent USA Donald Trump oświadczył w zeszłym tygodniu, że zagrożenie związane z Iranem było powodem wycofania bombowców z bazy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zatrzymani zwolnieni za kaucją

Pięciu zatrzymanych zostało później zwolnionych bez postawienia zarzutów za kaucją policyjną na surowych warunkach. Zwolniono również dwóch innych mężczyzn, w tym obywatela Wielkiej Brytanii i Iranu. Śledczy poinformowali, że w zabezpieczonych furgonetkach znaleziono benzynę, lecz nie wykryto nadających się do użycia materiałów wybuchowych. Jednocześnie policja i Burnham wskazywali na możliwy udział obcego państwa.

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood powiedziała parlamentowi, że za tym, co się stało, prawdopodobnie stała znana władzom osoba przebywająca w Iranie. Ministerstwa spraw zagranicznych niemal 30 państw, w tym USA, Kanady, Francji i Niemiec, potępiły we wspólnym oświadczeniu stosowanie przez Iran brutalnych ataków, w tym śmiercionośnych spisków, podpaleń, sabotażu, cyberataków i innych działań hybrydowych.

Czytaj nas na