В Мали проект бюджета на 2027 год предусматривает сокращение программы поддержки сельских районов в бюджете министерства сельского хозяйства на 41,4% — с 64,40 млрд до 37,73 млрд франков КФА. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на малийское издание Le Challenger.

В долларовом эквиваленте финансирование программы должно уменьшиться примерно со 110 млн до 64 млн долларов. Наибольшее сокращение касается трансфертов и субсидий: их объем предлагают снизить с 54,54 млрд до 24,29 млрд франков КФА.

Перераспределение расходов аграрного ведомства

Общий объем платежных ассигнований министерства сельского хозяйства в 2027 году запланирован на уровне 127,92 млрд франков КФА. Это на 6,3% меньше, чем 136,58 млрд франков КФА, заложенных на 2026 год.

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В то же время расходы на обустройство сельских земель и техническое оснащение предлагают увеличить на 24,7% — до 69,87 млрд франков КФА. Это направление должно стать крупнейшей статьей расходов аграрного ведомства. Расходы на общее администрирование планируют повысить на 30,2%, до 15,42 млрд франков КФА, а на исследования и обучение — с 4,29 млрд до 5,28 млрд франков КФА.

Параметры государственного бюджета

Совет министров Мали одобрил проект финансового закона 18 сентября. Он предусматривает общие расходы на уровне 4462,6 млрд франков КФА, что на 11,75% больше пересмотренного бюджета 2026 года. Доходы прогнозируются на уровне 3866,6 млрд франков КФА, а дефицит — около 596 млрд франков КФА.

Проект еще должна рассмотреть и вынести на голосование Национальная переходная рада — назначенный орган, выполняющий функции парламента при военном правлении. Бюджетный год в стране начинается 1 января.

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