Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 13 октября 2026 года выразил уверенность в том, что глава Кремля Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский стремятся к завершению войны, однако им не хватает понимания, как именно этого добиться.

Отвечая на вопрос об основаниях своей уверенности в желании сторон прекратить боевые действия, Трамп сослался на собственный жизненный опыт заключения соглашений. По его словам, между лидерами двух государств существует глубокая взаимная ненависть, которая затрудняет прямой процесс урегулирования, однако США готовы выступить в качестве посредника и помочь сторонам прийти к окончательному решению.

Источник: издание «Европейская правда».

Президент США Дональд Трамп не стал обвинять Россию в нарушении «энергетического перемирия» с Украиной, о котором объявил 11 октября.

Более половины взрослых американцев считает, что президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в 2025 году в значительной степени ставит собственные финансовые интересы и интересы своего ближайшего окружения выше интересов страны.

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