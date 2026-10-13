Путін і Зеленський прагнуть завершити війну, але не знають шляхів – Трамп

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Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами 13 жовтня 2026 року висловив переконання, що очільник Кремля Владімір Путін та Президент України Володимир Зеленський прагнуть завершення війни, проте їм бракує розуміння, як саме цього досягти.

Відповідаючи на запитання щодо підстав його впевненості у бажанні сторін припинити бойові дії, Трамп послався на власний життєвий досвід укладання угод. За його словами, між керівниками двох держав існує глибока взаємна ненависть, яка ускладнює прямий процес врегулювання, однак США готові виступити mediator-посередником і допомогти сторонам дійти остаточного рішення.

Джерело: видання «Європейська правда».

Президент США Дональд Трамп не став звинувачувати Росію в порушенні «енергетичного перемир’я» з Україною, про яке оголосив 11 жовтня.

Понад половина дорослих американців вважає, що президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому у 2025 році значною мірою ставить власні фінансові інтереси та інтереси свого найближчого оточення вище за інтереси країни.

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