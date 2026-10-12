W Mali projekt budżetu na 2027 rok przewiduje zmniejszenie programu wsparcia obszarów wiejskich w budżecie ministerstwa rolnictwa o 41,4% — z 64,40 mld do 37,73 mld franków CFA. Informuje o tym The Rio Times, powołując się na malijskie wydanie Le Challenger.

W przeliczeniu na dolary finansowanie programu ma spaść z około 110 mln do 64 mln dolarów. Największa redukcja dotyczy transferów i subsydiów: proponuje się zmniejszenie ich wartości z 54,54 mld do 24,29 mld franków CFA.

Redystrybucja wydatków resortu rolnictwa

Łączna kwota środków na płatności dla ministerstwa rolnictwa w 2027 roku jest planowana na poziomie 127,92 mld franków CFA. To o 6,3% mniej niż 136,58 mld franków CFA przewidziane na 2026 rok.

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Jednocześnie proponuje się zwiększenie wydatków na zagospodarowanie terenów wiejskich i wyposażenie techniczne o 24,7% — do 69,87 mld franków CFA. Kierunek ten ma stać się największą pozycją wydatków resortu rolnictwa. Wydatki na administrację ogólną mają wzrosnąć o 30,2%, do 15,42 mld franków CFA, a na badania i szkolenia — z 4,29 mld do 5,28 mld franków CFA.

Parametry budżetu państwa

Rada Ministrów Mali zatwierdziła projekt ustawy finansowej 18 września. Przewiduje on łączne wydatki na poziomie 4462,6 mld franków CFA, czyli o 11,75% więcej niż w zrewidowanym budżecie na 2026 rok. Dochody prognozowane są na 3866,6 mld franków CFA, a deficyt — na około 596 mld franków CFA.

Projekt musi jeszcze zostać rozpatrzony i poddany pod głosowanie przez Narodową Radę Przejściową — mianowany organ pełniący funkcje parlamentu pod rządami wojskowymi. Rok budżetowy w kraju rozpoczyna się 1 stycznia.

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