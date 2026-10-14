Eksport Chin wzrósł we wrześniu o 36,3% rok do roku, przekraczając prognozę ekonomistów na poziomie 25,5%. Wskaźnik był również wyższy niż sierpniowy wzrost o 25%. Jak informuje Channel NewsAsia, było to najszybsze tempo wzrostu eksportu od lutego, kiedy wynosiło 39,6%.

Import również przyspieszył

Import Chin wzrósł we wrześniu o 31% rok do roku. W sierpniu jego wzrost wyniósł 28,2%, podczas gdy ekonomiści oczekiwali wrześniowego wskaźnika na poziomie 24,5%.

Silny popyt zewnętrzny pomaga rekompensować słabą konsumpcję i inwestycje na rynku krajowym, zauważa publikacja. Stabilny eksport towarów wspiera działalność przedsiębiorstw przemysłowych i wzrost gospodarczy Chin w warunkach słabszego popytu wewnętrznego.

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Nadwyżka handlowa zbliżyła się do biliona dolarów

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku nadwyżka handlowa Chin osiągnęła 938,11 mld dolarów USA. Kraj może przekroczyć poziom 1 bln dolarów wcześniej niż w ubiegłym roku, jeśli eksport nie spowolni gwałtownie w ostatnim kwartale.

Na początku tego miesiąca ogłoszono porozumienie z Unią Europejską w sprawie ograniczenia eksportu chińskich samochodów hybrydowych do bloku. Według publikacji środki handlowe mogą zostać sformalizowane w grudniu, dlatego eksporterzy mogą zwiększać dostawy przed wprowadzeniem ograniczeń.

Analitycy oczekują również, że popyt na chińskie produkty technologiczne, w szczególności półprzewodniki, pozostanie wysoki ze względu na rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji na świecie.

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