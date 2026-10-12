马里2027年预算草案 предусматривает将农业部预算中的农村地区支持计划削减41.4%——从644.0亿非洲金融共同体法郎降至377.3亿非洲金融共同体法郎。The Rio Times报道称，消息援引马里媒体Le Challenger。

按美元计算，该计划的资金预计将从约1.1亿美元减少至6400万美元。削减幅度最大的是转移支付和补贴：其金额拟从545.4亿降至242.9亿非洲金融共同体法郎。

农业部门支出的重新分配

2027年农业部支付拨款总额计划为1279.2亿非洲金融共同体法郎。这比为2026年安排的1365.8亿非洲金融共同体法郎低6.3%。

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与此同时，农村土地开发和技术装备支出拟增加24.7%，至698.7亿非洲金融共同体法郎。该方向将成为农业部门最大的支出项目。一般行政管理支出计划增加30.2%，至154.2亿非洲金融共同体法郎；研究和培训支出则计划从42.9亿增至52.8亿非洲金融共同体法郎。

国家预算参数

马里部长会议于9月18日批准了财政法案草案。草案规定总支出为44626亿非洲金融共同体法郎，比经修订的2026年预算高11.75%。收入预计为38666亿非洲金融共同体法郎，赤字约为5960亿非洲金融共同体法郎。

该草案仍须由全国过渡委员会审议并付诸表决。该委员会是在军政府统治下履行议会职能的指定机构。该国财政年度于1月1日开始。

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