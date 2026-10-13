加拿大总理马克·卡尼呼吁民众团结起来，阿尔伯塔省定于10月19日举行投票。该省居民将决定，阿尔伯塔省政府是否应启动加拿大宪法规定的法律程序，以便未来就可能脱离该国举行具有法律约束力的公投。

卡尼在感恩节视频讲话中表示，加拿大的经济、安全和生活方式正面临威胁。“我们不能在断裂线上建设伟大的事业，”这位政府首脑说，并补充道：“我们必须强大，而团结起来我们更强大。”

此次投票不具有法律约束力

计划中的投票不具有法律约束力。选民将被问及，阿尔伯塔省是否应继续作为加拿大的一个省，还是其政府应启动法律程序，以便未来举行具有约束力的分离公投。

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据半岛电视台报道，分离主义支持者指责联邦政府不公平对待阿尔伯塔省的石油和天然气产业，该产业是该省经济的基础。他们的要求与长期以来对联邦能源和环境政策的不满有关。

来自埃德蒙顿的讲话

在阿尔伯塔省长大的卡尼在埃德蒙顿的圣弗朗西斯·泽维尔高中录制了讲话，他此前曾在该校就读。他表示，该省再次实施大型项目，包括住房建设、高速铁路以及通往西海岸的新管道。

本月初，《环球邮报》报道称，美国共和党代表曾与阿尔伯塔省分离运动的组织者会面，讨论竞选策略。该报称，分离主义领导人据称提出让美国获得该省水资源和石油特许权使用费，以换取美国支持，但他们否认了这些说法。同时，民调显示，大多数阿尔伯塔省居民不支持独立。

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