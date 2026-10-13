Прем’єр Карні закликав до єдності перед голосуванням в Альберті — Al Jazeera

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав громадян до єдності напередодні голосування в провінції Альберта, запланованого на 19 жовтня. Жителі провінції мають визначити, чи повинен уряд Альберти розпочати передбачений Конституцією Канади юридичний процес для проведення в майбутньому юридично обов’язкового референдуму щодо можливого виходу зі складу країни.

У відеозверненні з нагоди Дня подяки Карні заявив, що Канада стикається із загрозами для економіки, безпеки та способу життя. «Ми не можемо будувати великі речі на лініях розлому», — сказав глава уряду, додавши: «Ми маємо бути сильними, і разом ми сильніші».

Голосування не матиме юридичної сили

Заплановане голосування не буде юридично обов’язковим. Виборцям поставлять питання, чи має Альберта залишатися провінцією Канади, чи її уряд повинен розпочати юридичний процес для проведення в майбутньому обов’язкового референдуму про відокремлення.

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Як повідомляє Al Jazeera, прихильники відокремлення звинувачують федеральний уряд у несправедливому ставленні до нафтогазової галузі Альберти, яка є основою економіки провінції. Їхні вимоги пов’язані з давніми претензіями до федеральної енергетичної та екологічної політики.

Звернення з Едмонтона

Карні, який виріс в Альберті, записав звернення у школі St Francis Xavier High School в Едмонтоні, де навчався раніше. Він заявив, що в провінції знову реалізують великі проєкти, зокрема будівництво житла, високошвидкісної залізниці та нового трубопроводу до західного узбережжя.

На початку місяця The Globe and Mail повідомила, що представники Республіканської партії США зустрічалися з організаторами руху за відокремлення Альберти, щоб обговорити стратегії кампанії. За даними видання, сепаратистські лідери нібито пропонували доступ до води та нафтових роялті провінції в обмін на підтримку США, однак вони заперечили ці твердження. Водночас, за даними опитувань, більшість жителів Альберти не підтримує незалежність.

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