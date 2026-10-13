Premier Kanady Mark Carney wezwał obywateli do jedności przed głosowaniem w prowincji Alberta, zaplanowanym na 19 października. Mieszkańcy prowincji mają zdecydować, czy rząd Alberty powinien rozpocząć przewidziany w konstytucji Kanady proces prawny w celu przeprowadzenia w przyszłości prawnie wiążącego referendum w sprawie możliwego wystąpienia z kraju.

W wideoprzesłaniu z okazji Święta Dziękczynienia Carney oświadczył, że Kanada stoi w obliczu zagrożeń dla gospodarki, bezpieczeństwa i sposobu życia. „Nie możemy budować wielkich rzeczy na liniach podziału” — powiedział szef rządu, dodając: „Musimy być silni, a razem jesteśmy silniejsi”.

Głosowanie nie będzie prawnie wiążące

Planowane głosowanie nie będzie prawnie wiążące. Wyborcy zostaną zapytani, czy Alberta powinna pozostać prowincją Kanady, czy też jej rząd powinien rozpocząć proces prawny w celu przeprowadzenia w przyszłości wiążącego referendum w sprawie secesji.

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Jak informuje Al Jazeera, zwolennicy secesji oskarżają rząd federalny o niesprawiedliwe traktowanie sektora naftowego i gazowego Alberty, który stanowi podstawę gospodarki prowincji. Ich żądania są związane z długoletnimi pretensjami wobec federalnej polityki energetycznej i środowiskowej.

Wystąpienie z Edmonton

Carney, który dorastał w Albercie, nagrał wystąpienie w St Francis Xavier High School w Edmonton, gdzie wcześniej się uczył. Oświadczył, że w prowincji ponownie realizowane są duże projekty, w tym budownictwo mieszkaniowe, kolej dużych prędkości i nowy rurociąg na zachodnie wybrzeże.

Na początku miesiąca The Globe and Mail poinformował, że przedstawiciele Partii Republikańskiej USA spotkali się z organizatorami ruchu na rzecz secesji Alberty, aby omówić strategie kampanii. Według gazety liderzy separatystów rzekomo oferowali dostęp do wody i tantiem naftowych prowincji w zamian za poparcie USA, jednak zaprzeczyli tym twierdzeniom. Jednocześnie, według sondaży, większość mieszkańców Alberty nie popiera niepodległości.

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