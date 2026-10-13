Премьер-министр Канады Марк Карни призвал граждан к единству накануне голосования в провинции Альберта, запланированного на 19 октября. Жители провинции должны решить, следует ли правительству Альберты начать предусмотренный Конституцией Канады юридический процесс для проведения в будущем юридически обязательного референдума о возможном выходе из состава страны.

В видеообращении по случаю Дня благодарения Карни заявил, что Канада сталкивается с угрозами для экономики, безопасности и образа жизни. «Мы не можем строить великие вещи на линиях разлома», — сказал глава правительства, добавив: «Мы должны быть сильными, и вместе мы сильнее».

Голосование не будет иметь юридической силы

Запланированное голосование не будет юридически обязательным. Избирателям зададут вопрос, должна ли Альберта оставаться провинцией Канады или ее правительство должно начать юридический процесс для проведения в будущем обязательного референдума об отделении.

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Как сообщает Al Jazeera, сторонники отделения обвиняют федеральное правительство в несправедливом отношении к нефтегазовой отрасли Альберты, которая является основой экономики провинции. Их требования связаны с давними претензиями к федеральной энергетической и экологической политике.

Обращение из Эдмонтона

Карни, выросший в Альберте, записал обращение в школе St Francis Xavier High School в Эдмонтоне, где ранее учился. Он заявил, что в провинции вновь реализуются крупные проекты, в том числе строительство жилья, высокоскоростной железной дороги и нового трубопровода к западному побережью.

В начале месяца The Globe and Mail сообщила, что представители Республиканской партии США встречались с организаторами движения за отделение Альберты, чтобы обсудить стратегии кампании. По данным издания, лидеры сепаратистов якобы предлагали доступ к воде и нефтяным роялти провинции в обмен на поддержку США, однако они опровергли эти утверждения. В то же время, согласно опросам, большинство жителей Альберты не поддерживает независимость.

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