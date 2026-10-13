2026年诺贝尔奖得主公布——《台北时报》

2026年诺贝尔奖得主于10月5日至12日在六个类别中公布：生理学或医学、物理学、化学、文学、和平与经济科学。据《台北时报》报道，获奖者包括科学家、一名作家和一名人权倡导者，其工作涉及神经科学、天体物理学、有机化学、文学、国际司法和宏观经济学。

科学与技术

生理学或医学奖授予美国科学家卡尔·戴瑟罗特以及德国科学家彼得·黑格曼和格奥尔格·纳格尔，以表彰他们对光遗传学发展的贡献。这项技术结合了基因工程和光学方法，能够利用光控制特定神经细胞的活动。它有助于研究大脑回路、记忆、情绪和行为之间的联系，并在抑郁症、癫痫和帕金森病研究方面具有潜力。

诺贝尔物理学奖授予比利时裔美国物理学家弗朗西斯·哈尔岑，他在南极洲建立冰立方中微子观测站方面发挥了主导作用。该设施利用南极深层冰和数千个光学传感器探测高能中微子。这使得人们能够研究黑洞及其他超出常规光学观测范围的极端宇宙现象。

化学奖由法国化学家亨利·B·卡甘和日本化学家曾我健三共同获得，以表彰他们对不对称有机合成中非线性效应和自催化的研究。他们的工作解释了微小的分子不对称性如何在化学反应过程中被放大，这对药物合成、不对称催化和生命起源研究具有意义。

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文学、和平与经济学

加拿大诗人、作家和古典学研究者安妮·卡森成为文学奖得主。她在作品中融合了古希腊神话、哲学、诗歌、散文和视觉艺术。她的著作《红的自传》以当代诗体小说的形式重新诠释了一个古典神话。

诺贝尔和平奖授予南非律师纳瓦内瑟姆·“纳维”·皮莱，以表彰她在国际人权、司法和战争罪问责领域多年的工作。她曾担任卢旺达问题国际刑事法庭和国际刑事法院法官，也曾任联合国人权事务高级专员。

经济科学奖由美国经济学家迈克尔·伍德福德和罗伯特·E·霍尔分享。他们因对宏观经济稳定的微观经济学基础研究作出贡献而获奖。两位学者的研究涉及个人和企业决策对经济波动的影响，以及货币和财政政策如何帮助稳定经济。

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