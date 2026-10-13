Оголосили лауреатів Нобелівських премій 2026 року — Taipei Times

Лауреатів Нобелівських премій 2026 року оголосили з 5 до 12 жовтня у шести категоріях: фізіологія або медицина, фізика, хімія, література, мир і економічні науки. Відзнаки отримали науковці, письменниця та правозахисниця, чиї роботи стосуються нейронауки, астрофізики, органічної хімії, літератури, міжнародного правосуддя та макроекономіки, повідомляє Taipei Times.

Наука і технології

Премію з фізіології або медицини присудили американському науковцю Карлу Дейссероту та німецьким ученим Петеру Гегеманну й Георгу Нагелю за внесок у розвиток оптогенетики. Ця технологія поєднує генну інженерію та оптичні методи, даючи змогу керувати активністю визначених нервових клітин за допомогою світла. Вона допомагає вивчати зв’язки між мозковими ланцюгами, пам’яттю, емоціями та поведінкою і має потенціал для досліджень депресії, епілепсії та хвороби Паркінсона.

Нобелівську премію з фізики отримав бельгійсько-американський фізик Франсіс Галзен, який відіграв провідну роль у створенні нейтринної обсерваторії IceCube в Антарктиці. Установка використовує глибинний антарктичний лід і тисячі оптичних сенсорів для фіксації високоенергетичних нейтрино. Це дає змогу досліджувати чорні діри та інші екстремальні космічні явища поза межами звичайних оптичних спостережень.

Премію з хімії спільно присудили французькому хіміку Анрі Б. Кагану та японському хіміку Кенсо Соаї за дослідження нелінійних ефектів і автокаталізу в асиметричному органічному синтезі. Їхні роботи пояснюють, як невеликі молекулярні асиметрії можуть посилюватися під час хімічних реакцій, що має значення для синтезу ліків, асиметричного каталізу та досліджень походження життя.

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Література, мир і економіка

Лауреаткою премії з літератури стала канадська поетеса, письменниця та дослідниця античності Енн Карсон. У своїх творах вона поєднує давньогрецьку міфологію, філософію, поезію, прозу й візуальне мистецтво. Її книжка Autobiography of Red переосмислює класичний міф у формі сучасного роману у віршах.

Нобелівську премію миру отримала південноафриканська юристка Наванетем «Наві» Піллей — за багаторічну діяльність у сфері міжнародних прав людини, правосуддя та відповідальності за воєнні злочини. Вона працювала суддею Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди й Міжнародного кримінального суду, а також була Верховною комісаркою ООН з прав людини.

Премію з економічних наук розділили американські економісти Майкл Вудфорд і Роберт Е. Голл. Їх відзначили за внесок у дослідження мікроекономічних основ макроекономічної стабілізації. Роботи вчених стосуються впливу рішень людей і компаній на економічні коливання, а також того, як монетарна та фіскальна політика можуть допомагати стабілізувати економіку.

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