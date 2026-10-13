Лауреатов Нобелевских премий 2026 года объявили с 5 по 12 октября в шести категориях: физиология или медицина, физика, химия, литература, мир и экономические науки. Награды получили ученые, писательница и правозащитница, чьи работы касаются нейронауки, астрофизики, органической химии, литературы, международного правосудия и макроэкономики, сообщает Taipei Times.

Наука и технологии

Премию по физиологии или медицине присудили американскому ученому Карлу Дейссероту и немецким ученым Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю за вклад в развитие оптогенетики. Эта технология объединяет генную инженерию и оптические методы, позволяя управлять активностью определенных нервных клеток с помощью света. Она помогает изучать связи между мозговыми цепями, памятью, эмоциями и поведением и имеет потенциал для исследований депрессии, эпилепсии и болезни Паркинсона.

Нобелевскую премию по физике получил бельгийско-американский физик Фрэнсис Халзен, сыгравший ведущую роль в создании нейтринной обсерватории IceCube в Антарктике. Установка использует глубинный антарктический лед и тысячи оптических сенсоров для регистрации высокоэнергетических нейтрино. Это позволяет исследовать черные дыры и другие экстремальные космические явления за пределами обычных оптических наблюдений.

Премию по химии совместно присудили французскому химику Анри Б. Кагану и японскому химику Кенсо Соаи за исследования нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Их работы объясняют, как небольшие молекулярные асимметрии могут усиливаться в ходе химических реакций, что имеет значение для синтеза лекарств, асимметрического катализа и исследований происхождения жизни.

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Литература, мир и экономика

Лауреаткой премии по литературе стала канадская поэтесса, писательница и исследовательница античности Энн Карсон. В своих произведениях она сочетает древнегреческую мифологию, философию, поэзию, прозу и визуальное искусство. Ее книга Autobiography of Red переосмысливает классический миф в форме современного романа в стихах.

Нобелевскую премию мира получила южноафриканский юрист Наванетем «Нави» Пиллэй — за многолетнюю деятельность в сфере международных прав человека, правосудия и ответственности за военные преступления. Она работала судьей Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда, а также была Верховным комиссаром ООН по правам человека.

Премию по экономическим наукам разделили американские экономисты Майкл Вудфорд и Роберт Э. Холл. Их отметили за вклад в исследования микроэкономических основ макроэкономической стабилизации. Работы ученых касаются влияния решений людей и компаний на экономические колебания, а также того, как денежно-кредитная и фискальная политика могут помогать стабилизировать экономику.

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