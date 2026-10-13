47 стран и ЕС призвали Россию прекратить войну и вывести войска из Украины

47 государств и Европейский Союз выступили с совместным заявлением, в котором осудили российскую агрессию против Украины и призвали Москву немедленно прекратить боевые действия, вывести войска с территории Украины и прекратить обстрелы мирного населения. Документ 12 октября во время заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН обнародовал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

К соавторам заявления присоединились европейские государства, а также Южная Корея, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Участники подчеркнули необходимость прекращения российской агрессии и соблюдения принципов Устава ООН.

В совместном заявлении государства осудили попытки России закрепить результаты вооруженной агрессии и подчеркнули, что границы нельзя изменять силой.

«Никакие территориальные захваты, произошедшие в результате угрозы или применения силы, не могут быть признаны законными», — процитировал документ Андрей Мельник.

Страны также осудили ядерный шантаж Кремля. В заявлении говорится о недопустимости использования угроз, связанных с ядерным оружием, в качестве инструмента давления на Украину и международное сообщество.

Отдельно участники осудили военную помощь России со стороны Беларуси, Ирана и Северной Кореи, которая способствует продолжению войны против Украины.

Еще одной важной темой совместного заявления стала оккупация Запорожской атомной электростанции. Государства-соавторы призвали Москву освободить ЗАЭС и прекратить действия, создающие угрозы ядерной безопасности.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией Европы. Ее нахождение под российской оккупацией создает дополнительные риски и остается важным вопросом безопасности Украины и всего европейского континента.

Совместное заявление 47 государств и Европейского Союза подтверждает, что российская война против Украины по-прежнему находится в центре международного внимания.

Участники документа подчеркнули необходимость соблюдения Устава ООН, территориальной целостности государств и принципа недопустимости захвата территорий силой.

Основные требования к России остаются неизменными: немедленно прекратить войну, вывести все войска из Украины, остановить обстрелы мирного населения и прекратить действия, создающие угрозу ядерной безопасности.

Об этом сообщило украинское представительство при ООН.

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