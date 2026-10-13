Бразильская преступная группировка Primeiro Comando da Capital (PCC) действует в 16 странах Европы, в том числе в Великобритании, Ирландии, Исландии, Сербии, Швеции, Швейцарии и Турции. Об этом говорится в нераскрытом отчете прокуратуры Сан-Паулу, частично основанном на данных Бразильского разведывательного агентства, с которым ознакомилась The Guardian.

Присутствие в Европе

Согласно четырехмесячному расследованию издания, группировки и картели из Колумбии, Бразилии, Эквадора, Венесуэлы, Мексики и США были официально идентифицированы как минимум в 12 европейских странах. Речь идет о группах, установленных в ходе полицейских операций, транснациональных расследований и судебных дел, связанных с посредниками, участниками, ячейками или операционными сетями.

Наиболее заметное присутствие такие структуры имеют в Испании, Португалии, Нидерландах, Бельгии и Франции. Их активность также фиксировали в Германии, Румынии, Хорватии и Словакии, а Global Initiative Against Transnational Organized Crime добавляет к этому списку Болгарию.

Среди названных в расследовании организаций — мексиканские картели Синалоа и Халиско Нового поколения, колумбийские Clan del Golfo, ELN и диссидентские группировки FARC, бразильские PCC и Comando Vermelho, венесуэльская Tren de Aragua, а также группировки Barrio 18 и MS-13.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рост рынка кокаина

С 2014 по 2024 год объем изъятого в Европе кокаина вырос на 471%, при этом правоохранительные органы ликвидировали больше местных лабораторий по переработке производных кокаина. Директор Европейской обсерватории Global Initiative Against Transnational Organized Crime Даниэль Бромбахер заявил, что латиноамериканские группы появляются и в регионах, где ранее не имели инфраструктуры. Он упомянул выявление лабораторий метамфетамина, которыми управляли мексиканские группы, на юге Франции, северо-востоке Польши и в Бранденбурге.

Европол сообщил, что из 731 наиболее опасной преступной сети, действующей в Европе, 149 связаны с латиноамериканскими организациями. В 67 таких сетях есть латиноамериканские участники, а 22 преимущественно состоят из них.

Согласно приведенным в материале данным Управления ООН по наркотикам и преступности, мировое производство кокаина в 2024 году составило от 3,8 тыс. до 4,7 тыс. тонн — более чем в четыре раза больше, чем в 2014 году. Европа стала важным рынком из-за более высокой прибыльности для преступных организаций по сравнению с США.

Читай нас в