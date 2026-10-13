Опросы зафиксировали техническую ничью кандидатов в президенты Бразилии - Anadolu Agency

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару имеют статистически равные позиции перед вторым туром президентских выборов, запланированным на 25 октября. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на исследования PoderData/Aya и BTG/Nexus.

Результаты опросов

Согласно данным PoderData/Aya, среди действительных голосов Флавиу Болсонару имеет 51% поддержки, а Лула — 49%. Опрос BTG/Nexus показал 52% поддержки Болсонару и 48% — Лулы. Оба результата находятся в пределах статистической погрешности соответствующих исследований, что свидетельствует о технической ничьей.

В предыдущем опросе PoderData/Aya, опубликованном 8 октября, Болсонару опережал Лулу с результатом 53% против 47%. В новом исследовании показатель Лулы вырос на два процентных пункта, тогда как результат Болсонару соответственно снизился.

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Методология и первый тур

По показателям намерений голосовать PoderData/Aya зафиксировала 48% для Болсонару и 46% для Лулы, а BTG/Nexus — 48% и 45% соответственно. Остальные опрошенные не определились, отказались отвечать или заявили о намерении голосовать пустым либо недействительным бюллетенем.

PoderData/Aya опросила по телефону 3 000 избирателей 10–12 октября, статистическая погрешность составляет 1,8 процентного пункта. BTG/Nexus опросила 2 002 респондентов в возрасте от 16 лет в те же даты; погрешность — два процентных пункта. Исследование BTG/Nexus заказало финансовое учреждение BTG Pactual. Оба опроса зарегистрированы в Высшем избирательном суде Бразилии. В первом туре 4 октября Болсонару получил 47,03% действительных голосов, Лула — 45,16%.

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