Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva i senator Flávio Bolsonaro mają statystycznie równe poparcie przed drugą turą wyborów prezydenckich zaplanowaną na 25 października. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na badania PoderData/Aya i BTG/Nexus.

Wyniki sondaży

Według PoderData/Aya, wśród ważnych głosów Flávio Bolsonaro ma 51% poparcia, a Lula — 49%. Sondaż BTG/Nexus wykazał 52% poparcia dla Bolsonaro i 48% dla Luli. Oba wyniki mieszczą się w granicach błędu statystycznego poszczególnych badań, co wskazuje na techniczny remis.

W poprzednim sondażu PoderData/Aya, opublikowanym 8 października, Bolsonaro wyprzedzał Lulę wynikiem 53% do 47%. W nowym badaniu poparcie dla Luli wzrosło o dwa punkty procentowe, podczas gdy wynik Bolsonaro odpowiednio spadł.

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Metodologia i pierwsza tura

Wskaźniki intencji głosowania PoderData/Aya wyniosły 48% dla Bolsonaro i 46% dla Luli, a BTG/Nexus — odpowiednio 48% i 45%. Pozostali ankietowani byli niezdecydowani, odmówili odpowiedzi lub zadeklarowali zamiar oddania pustego albo nieważnego głosu.

PoderData/Aya przeprowadziła telefonicznie badanie wśród 3 000 wyborców w dniach 10–12 października; błąd statystyczny wynosi 1,8 punktu procentowego. BTG/Nexus przebadała w tych samych dniach 2 002 respondentów w wieku od 16 lat; błąd wynosi dwa punkty procentowe. Badanie BTG/Nexus zleciła instytucja finansowa BTG Pactual. Oba sondaże są zarejestrowane w Wyższym Sądzie Wyborczym Brazylii. W pierwszej turze 4 października Bolsonaro otrzymał 47,03% ważnych głosów, a Lula — 45,16%.

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