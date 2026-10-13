巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦与参议员弗拉维奥·博索纳罗在定于10月25日举行的总统选举第二轮投票前支持率在统计学上持平。阿纳多卢通讯社援引PoderData/Aya和BTG/Nexus的调查报道了这一消息。

民调结果

根据PoderData/Aya的数据，在有效选票中，弗拉维奥·博索纳罗获得51%的支持，卢拉获得49%。BTG/Nexus的一项民调显示，博索纳罗获得52%的支持，卢拉获得48%。两项结果均处于各自调查的统计误差范围内，表明双方形成技术性平局。

在10月8日公布的此前一项PoderData/Aya民调中，博索纳罗以53%对47%领先卢拉。在最新调查中，卢拉的支持率上升了两个百分点，而博索纳罗的结果相应下降。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

方法与第一轮投票

在投票意向数据中，PoderData/Aya记录到博索纳罗为48%、卢拉为46%，BTG/Nexus则分别为48%和45%。其余受访者尚未决定、拒绝回答，或表示打算投空白票或无效票。

PoderData/Aya于10月10日至12日通过电话调查了3,000名选民，统计误差为1.8个百分点。BTG/Nexus在同一日期调查了2,002名16岁及以上的受访者，误差为两个百分点。BTG/Nexus的调查由金融机构BTG Pactual委托进行。两项民调均已在巴西高等选举法院登记。在10月4日的第一轮投票中，博索纳罗获得47.03%的有效选票，卢拉获得45.16%。

关注我们在