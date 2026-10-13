Brazylijska grupa przestępcza Primeiro Comando da Capital (PCC) działa w 16 krajach Europy, w tym w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Serbii, Szwecji, Szwajcarii i Turcji. Wynika to z nieujawnionego raportu prokuratury w São Paulo, częściowo opartego na danych Brazylijskiej Agencji Wywiadowczej, z którym zapoznał się The Guardian.

Obecność w Europie

Według czteromiesięcznego śledztwa gazety grupy i kartele z Kolumbii, Brazylii, Ekwadoru, Wenezueli, Meksyku i USA zostały oficjalnie zidentyfikowane w co najmniej 12 krajach europejskich. Chodzi o grupy ustalone podczas operacji policyjnych, dochodzeń transnarodowych i spraw sądowych dotyczących pośredników, członków, komórek lub sieci operacyjnych.

Najbardziej widoczna obecność takich struktur występuje w Hiszpanii, Portugalii, Niderlandach, Belgii i Francji. Ich działalność odnotowano również w Niemczech, Rumunii, Chorwacji i na Słowacji, a Global Initiative Against Transnational Organized Crime dodaje do tej listy Bułgarię.

Wśród organizacji wymienionych w śledztwie są meksykańskie kartele Sinaloa i Jalisco Nowej Generacji, kolumbijskie Clan del Golfo, ELN i dysydenckie ugrupowania FARC, brazylijskie PCC i Comando Vermelho, wenezuelska Tren de Aragua, a także ugrupowania Barrio 18 i MS-13.

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Wzrost rynku kokainy

W latach 2014–2024 ilość kokainy skonfiskowanej w Europie wzrosła o 471%, a organy ścigania zlikwidowały więcej lokalnych laboratoriów przetwarzających pochodne kokainy. Dyrektor Europejskiego Obserwatorium Global Initiative Against Transnational Organized Crime Daniel Brombacher stwierdził, że grupy latynoamerykańskie pojawiają się również w regionach, w których wcześniej nie miały infrastruktury. Wspomniał o wykryciu laboratoriów metamfetaminy prowadzonych przez meksykańskie grupy na południu Francji, w północno-wschodniej Polsce i w Brandenburgii.

Europol poinformował, że spośród 731 najgroźniejszych sieci przestępczych działających w Europie 149 jest powiązanych z organizacjami latynoamerykańskimi. W 67 takich sieciach są latynoamerykańscy członkowie, a 22 składają się głównie z nich.

Według przytoczonych w materiale danych Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości światowa produkcja kokainy w 2024 roku wyniosła od 3,8 tys. do 4,7 tys. ton — ponad cztery razy więcej niż w 2014 roku. Europa stała się ważnym rynkiem ze względu na wyższą rentowność dla organizacji przestępczych w porównaniu z USA.

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