据巴西圣保罗检察机关一份未公开的报告称，巴西犯罪组织首都第一司令部（Primeiro Comando da Capital，PCC）在欧洲16个国家活动，其中包括英国、爱尔兰、冰岛、塞尔维亚、瑞典、瑞士和土耳其。该报告部分基于巴西情报局的数据，《卫报》查阅了这份报告。

在欧洲的存在

根据该媒体历时四个月的调查，来自哥伦比亚、巴西、厄瓜多尔、委内瑞拉、墨西哥和美国的团伙及贩毒集团，已在至少12个欧洲国家被官方确认。这些团伙是在警方行动、跨国调查以及涉及中间人、成员、分支或行动网络的法庭案件中被发现的。

这些组织在西班牙、葡萄牙、荷兰、比利时和法国的存在最为明显。其活动也在德国、罗马尼亚、克罗地亚和斯洛伐克被记录，全球打击跨国有组织犯罪倡议将保加利亚也列入其中。

调查中提到的组织包括墨西哥锡那罗亚贩毒集团和哈利斯科新一代贩毒集团、哥伦比亚的海湾家族（Clan del Golfo）、民族解放军（ELN）和FARC异见团体、巴西的PCC和Comando Vermelho、委内瑞拉的Tren de Aragua，以及Barrio 18和MS-13团伙。

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可卡因市场增长

2014年至2024年间，欧洲查获的可卡因数量增长了471%，与此同时，执法部门捣毁了更多加工可卡因衍生物的本地实验室。全球打击跨国有组织犯罪倡议欧洲观察站主任丹尼尔·布隆巴赫表示，拉丁美洲团伙也正出现在此前没有基础设施的地区。他提到，在法国南部、波兰东北部和勃兰登堡，执法人员查获了由墨西哥团伙运营的甲基苯丙胺实验室。

欧洲刑警组织称，在欧洲活动的731个最危险犯罪网络中，149个与拉丁美洲组织有关联。其中67个网络有拉丁美洲成员，22个网络主要由这类成员组成。

根据报道援引的联合国毒品和犯罪问题办公室数据，2024年全球可卡因产量为3800至4700吨，是2014年的四倍以上。由于与美国相比能为犯罪组织带来更高利润，欧洲已成为一个重要市场。

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