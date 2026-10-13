挪威公司Kongsberg决定在波兰北部建设一座新的反无人机系统生产基地。据Defense News报道，该企业计划投资超过2亿兹罗提，约合5100万美元。

为San项目生产

这项投资与Kongsberg同波兰国有防务集团PGZ的合作有关，双方将为波兰军方供应San反无人机系统。Kongsberg总裁兼首席执行官埃里克·利表示，该公司已在波兰运营很长时间，并认为建立本地生产基地十分重要。

据波兰国防部称，San项目合同价值约为150亿兹罗提，即38亿美元。Kongsberg和PGZ将向波兰军队交付18个反无人机连、52个火力排、18个指挥排和703辆车辆。

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2028年启动批量生产

该合同将主要通过波兰在欧盟“欧洲安全行动”（Security Action For Europe，SAFE）机制下获得的贷款提供资金。Kongsberg预计，鉴于对该地区无人机入侵的担忧，其解决方案的需求将增长，并且也期待获得出口合同。

该公司计划在2026年底前签署建设合同，并在此后立即开工。反无人机系统的批量生产可能于2028年上半年开始。工厂满负荷运营后，预计将在波兰创造超过100个就业岗位。未来，该企业还可能将其他防务解决方案纳入其产品组合。

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