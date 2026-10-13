Norweska firma Kongsberg zdecydowała się zbudować w północnej Polsce nowy zakład produkcyjny systemów przeciwdziałania dronom. W przedsiębiorstwo planuje się zainwestować ponad 200 mln złotych, czyli około 51 mln dolarów, informuje Defense News.

Produkcja na potrzeby programu San

Inwestycja jest związana ze współpracą Kongsberg z polską państwową grupą zbrojeniową PGZ w zakresie dostaw dla polskiego wojska systemów przeciwdziałania bezzałogowcom San. Prezes i dyrektor generalny Kongsberg Eirik Lie oświadczył, że firma od dawna działa w Polsce i uważa utworzenie lokalnych zakładów produkcyjnych za istotne.

Według polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej kontrakt dotyczący programu San jest wyceniany na około 15 mld złotych, czyli 3,8 mld dolarów. Kongsberg i PGZ mają dostarczyć polskiej armii 18 baterii przeciwdronowych, 52 plutony ogniowe, 18 plutonów dowodzenia oraz 703 pojazdy.

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Rozpoczęcie produkcji seryjnej w 2028 roku

Kontrakt będzie finansowany głównie z pożyczek, które Polska otrzymała w ramach mechanizmu Unii Europejskiej Security Action For Europe, czyli SAFE. Kongsberg oczekuje wzrostu popytu na swoje rozwiązania w związku z obawami dotyczącymi wtargnięć dronów w regionie, a także liczy na kontrakty eksportowe.

Firma planuje podpisać umowę na budowę do końca 2026 roku i rozpocząć prace natychmiast po tym. Produkcja seryjna systemów przeciwdziałania bezzałogowcom może ruszyć w pierwszej połowie 2028 roku. Po osiągnięciu pełnych mocy zakład ma stworzyć w Polsce ponad 100 miejsc pracy. W przyszłości przedsiębiorstwo może także dodać do swojego portfolio inne rozwiązania obronne.

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