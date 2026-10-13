Норвежская компания Kongsberg решила построить в северной Польше новую производственную площадку для систем противодействия дронам. В предприятие планируется инвестировать более 200 млн злотых, или около 51 млн долларов, сообщает Defense News.

Производство для программы San

Инвестиция связана с сотрудничеством Kongsberg с польской государственной оборонной группой PGZ по поставкам польским военным систем противодействия беспилотникам San. Президент и генеральный директор Kongsberg Эйрик Ли заявил, что компания уже длительное время работает в Польше и считает важным создание местных производственных площадок.

По данным Министерства национальной обороны Польши, контракт по программе San оценивается примерно в 15 млрд злотых, или 3,8 млрд долларов. Kongsberg и PGZ должны поставить польской армии 18 батарей противодействия дронам, 52 огневых взвода, 18 командных взводов и 703 транспортных средства.

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Начало серийного выпуска в 2028 году

Контракт будет преимущественно финансироваться за счет займов, которые Польша получила в рамках механизма Европейского союза Security Action For Europe, или SAFE. В Kongsberg ожидают роста спроса на ее решения из-за обеспокоенности по поводу вторжений дронов в регионе и также рассчитывают на экспортные контракты.

Компания планирует подписать контракт на строительство до конца 2026 года и начать работы сразу после этого. Серийное производство систем противодействия беспилотникам может начаться в первой половине 2028 года. После выхода на полную мощность завод должен создать более 100 рабочих мест в Польше. В дальнейшем предприятие также может добавить в свой портфель другие оборонные решения.

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