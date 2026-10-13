W Polsce wystąpiły zakłócenia w działaniu usługi elektronicznej identyfikacji Profil Zaufany. Problemy dotyczą w szczególności przedłużania okresu ważności profilu oraz jego unieważniania.

Operacje dotknięte zakłóceniami

Jak informuje Interia, o utrudnieniach poinformował Centralny Ośrodek Informatyki. Zakłócenia objęły także zmianę sposobu autoryzacji, zmianę numeru telefonu oraz potwierdzanie Profilu Zaufanego podczas wideorozmowy i w punktach potwierdzających.

W Centralnym Ośrodku Informatyki określili zakłócenia jako tymczasowe i przekazali, że zespół już pracuje nad rozwiązaniem problemu oraz pełnym przywróceniem funkcjonalności usługi.

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Do czego służy Profil Zaufany

Profil Zaufany umożliwia potwierdzanie tożsamości w internecie i podpisywanie dokumentów elektronicznych. Za jego pomocą użytkownicy mogą zdalnie załatwiać część spraw administracyjnych; korzystanie z usługi jest bezpłatne.

Poprzednie problemy z działaniem systemu wystąpiły w maju tego roku. Wówczas zakłócenia dotyczyły zarówno logowania przez Profil Zaufany, jak i korzystania z podpisu zaufanego, co utrudniało dostęp do ePUAP i innych usług państwowych wymagających uwierzytelnienia. Usterki te usunięto w ciągu kilku godzin.

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