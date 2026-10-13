В Польше возникли сбои в работе Profil Zaufany — Interia

В Польше возникли сбои в работе сервиса электронной идентификации Profil Zaufany. Проблемы, в частности, касаются продления срока действия профиля и его аннулирования.

Операции, затронутые сбоями

Как сообщает Interia, о трудностях заявил Центральный центр информатики Польши. Сбои также затронули изменение способа авторизации, изменение номера телефона и подтверждение Profil Zaufany во время видеозвонка и в пунктах подтверждения.

В Центральном центре информатики назвали нарушения в работе временными и сообщили, что команда уже работает над решением проблемы и полным восстановлением функциональности сервиса.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Для чего используют Profil Zaufany

Profil Zaufany позволяет подтверждать личность в интернете и подписывать электронные документы. С его помощью пользователи могут дистанционно оформлять часть административных дел; пользование сервисом бесплатное.

Предыдущие проблемы с работой системы возникали в мае этого года. Тогда сбои касались как входа через Profil Zaufany, так и использования доверенной подписи, что затрудняло доступ к ePUAP и другим государственным сервисам, требующим аутентификации. Эти неисправности устранили за несколько часов.

Читай нас в